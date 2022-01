Le misure adottate a metà dicembre per contenere il coronavirus - regime “2G”, obbligo della mascherina negli spazi chiusi, 2G+ per le corali o le discoteche - andrebbe prorogato fino a fine febbraio, e non fine marzo come vuole il Consiglio federale. È quanto raccomanda la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) in una lettera all’esecutivo.

Giustifica l’evoluzione della pandemia

La commissione giustifica tale presa di posizione (adottata per 12 voti a 9 e 3 astensioni), indica una nota odierna dei servizi parlamentari, con l’evoluzione dinamica della pandemia. Oltre a ciò, la CSSS-N chiede al governo di rinunciare al divieto d’insegnamento in presenza nelle università e nelle alte scuole professionali. Inoltre, per gli indipendenti che dirigono o svolgono attività sportive all’interno dovrebbero valere le stesse regole riguardanti l’obbligo del certificato dei dipendenti.