Misure anti-Covid, alcune più efficaci di altre

Chiusura dei bar piuttosto utile

Per le altre misure, i risultati sono meno chiari. Gli autori infatti mettono in guardia contro il cosiddetto “problema dell’endogeneità”: le misure influenzano l’andamento della pandemia, ma anche l’andamento della pandemia può influenzare l’introduzione delle misure e quindi la valutazione dell’efficacia risulta difficile. I dati sulla chiusura dei bar, ad esempio, suggeriscono che l’effetto desiderato è stato raggiunto, ma gli autori dello studio non possono escludere effetti come quelli descritti sopra. Secondo lo studio, i risultati della chiusura dei negozi sono fortemente divergenti e “non è stato possibile trarre conclusioni chiare”. Uno dei motivi è che ci sono state solo lievi differenze tra i cantoni in termini di chiusure di negozi nel periodo analizzato, che va da agosto 2020 a marzo 2021, e quindi il paragone non ha permesso di evidenziare tendenze nette.