Migros davanti a un bivio: vendere alcol o no?

Alcol sì, alcol no: 2,3 milioni di soci della cooperativa Migros hanno tempo fino al 4 giugno per esprimersi sulla vendita di alcolici nei negozi del gigante del commercio al dettaglio. L’amministrazione della Federazione delle cooperative Migros raccomanda di votare in favore della deroga al divieto, così come sette delle dieci amministrazioni regionali. Lo spoglio delle schede inizierà il 7 giugno e Migros annuncerà il risultato a metà mese. Per una modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di due terzi: qualora venisse accettata, essa entrerà in vigore il primo luglio. In quel caso negli statuti, al punto in questione, verrà stralciato il passaggio relativo all’alcol e Migros si asterrà solo dalla vendita di prodotti del tabacco. Il gigante arancione prevede, in caso di un sì alle urne, di iniziare a vendere birra, vino e alcolici nel 2023. Il divieto di vendere alcolici alla Migros, nata nel 1925, è in vigore dal 1928: il fondatore Gottlieb Duttweiler aveva imposto questa politica per proteggere la salute pubblica e contro “l’onnipotente capitalismo dell’alcol”. A suo modo di vedere, la “disastrosa abitudine di consumare grappa” avrebbe potuto sprofondare le persone nella povertà. In effetti, all’epoca l’alcolismo era molto diffuso in Svizzera.