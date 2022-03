Migrazione, “sistema informazione va rinnovato”

Il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) deve essere rinnovato. Ne è convinto il Consiglio degli Stati che oggi ha approvato quasi all’unanimità (2 astensioni) il relativo credito pari a 54,3 milioni di franchi per il periodo 2022-2027. Il SIMIC è lo strumento di lavoro utilizzato nel settore degli stranieri e dell’asilo, ma anche in quello della cittadinanza. Esiste dal 2008 e vi sono registrati i cittadini stranieri che vivono e soggiornano in Svizzera. Il sistema è utilizzato da 30’000 collaboratori delle autorità competenti, a livello comunale, cantonale e federale.