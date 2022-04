Migliaia di persone alla manifestazione No-Frontex

Un migliaio di persone - 3000 secondo gli organizzatori - hanno partecipato oggi a Berna alla manifestazione No-Frontex per protestare contro l’aumento dei contributi svizzeri all’agenzia europea delle frontiere Frontex, sul quale i cittadini sono chiamati a esprimersi il 15 maggio. Con un "no" alle urne il popolo potrebbe inviare un segnale contro la politica di isolamento, si legge in un appello per la manifestazione.