Meteo, un maggio da podio

Record di giornate estive. Record di temperatura massima giornaliera. In Svizzera il mese di maggio è risultato essere il secondo più caldo dall’inizio delle misurazioni, nel 1864. A dirlo è MeteoSvizzera. Le giornate estive in Ticino, ovvero con temperature superiori ai 25°C, sono state 16 a Locarno Monti e 15 a Lugano.

Sotto la media le precipitazioni Poche le precipitazioni registrate a maggio 2022, al di sotto della media del periodo 1991-2020. In Vallese e nella Svizzera occidentale ha piovuto il 30% in meno del solito, a La Chaux-de-Fonds il 28%, valore più basso dal 1900.

Nel Vecchio continente le temperature di maggio sono variate notevolmente rispetto alla media 1991-2020. Record di caldo sono stati segnalati nella parte sud-occidentale dell’Europa grazie all’influenza dei venti provenienti dal Sahara. In Francia si è registrato il maggio più afoso dal 1900. In Spagna la città di Jaén ha visto sia la giornata più calda di sempre sia la temperatura minima più alta mai registrata nella Spagna continentale.

In Portogallo si è assistito a un’ondata di caldo nella prima metà del mese e a una notte eccezionalmente afosa nella seconda parte. Nel Regno Unito la temperatura media mensile è stata meno estrema, la quinta più alta mai vista, ma è stata misurata la temperatura minima giornaliera media più alta mai registrata per questo mese. Al contrario, in una regione che comprende l'estremo est dell'Europa e parti dell'Asia occidentale, dove i venti prevalentemente da nord-ovest sono stati atipici per maggio, hanno registrato un’anomalia negativa della temperatura.