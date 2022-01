Mercoledì 2 febbraio suonano le sirene

Ogni anno le sirene su territorio svizzero vengono controllate in quanto elementi fondamentali del sistema per diffondere l’allarme in caso di eventi. Quest’anno l’annuale prova si terrà mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 13.30. Saranno testati anche i canali d’informazione Alertswiss, la cui App ha raggiunto quasi 1,2 milioni utenti. Lo rende noto l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Oltre 7000 sirene

In Svizzera ci sono circa 5000 sirene fisse per l’allarme generale e 2200 sirene mobili. Grazie ad esse è possibile raggiungere quasi l’intera popolazione con il segnale d’allarme. Il loro corretto funzionamento verrà appunto testato il 2 febbraio in tutto il paese. La popolazione non dovrà adottare alcuna misura. Alle ore 13:30 verranno attivate le sirene per l’allarme generale, un suono modulato e regolare della durata di un minuto. Se necessario, la prova può essere ripetuta entro le ore 14:00. Contemporaneamente ogni cantone diffonde un comunicato via Alertswiss. Dalle 14:15 ed entro le 15:00, le sirene a valle di sbarramenti idrici emettono il segnale di «Allarme acqua», dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi.

La prova di Alertswiss

Con l’app e il sito www.alert.swiss, l’UFPP ha ampliato il suo strumentario per la comunicazione in caso d’evento. Il prossimo 2 febbraio verranno inviati messaggi d’informazione a tutti i cellulari abbonati all’app e al sito di Alertswiss. Se impiegato correttamente, sottolinea l’UFPP, Alertswiss permette di informare la popolazione “in modo tempestivo, corretto e completto”. In caso d’evento è possibile inviare un comunicato via Alertswiss anche se non vengono attivate le sirene. La popolazione toccata riceve un messaggio d’allerta con raccomandazioni di comportamento anche in caso di eventi minori come pericolo di frana o acqua inquinata. Inoltre è un ottimo strumento per l’invio di informazioni differenziate, ad esempio attraverso la pubblicazione di misure e informazioni sulla pandemia in vigore nei singoli cantoni oppure la diffusione di opzioni di contatto alternative in caso di panne dei numeri d’emergenza come quella che si è verificata nell’estate del 2021.