Mercato delle occasioni, è boom dopo Natale

Il mercato degli articoli di occasione rappresenta una seconda possibilità per i regali di Natale che non hanno ottenuto il successo sperato. Stando alle informazioni raccolte dall’agenzia AWP presso piattaforme online e negozi di usato, il periodo post-natalizio è particolarmente fruttuoso per chi opera in questo settore.

Un aumento del 30% dopo Natale

Ogni anno assistiamo a un forte aumento dei prodotti messi in vendita dopo Natale, dell’ordine del 30%, secondo Babak Daghigh, cofondatore di Myprivatedressing, specializzato nella moda di seconda mano. La piattaforma conta 500’000 membri e propone un catalogo di 25’000 articoli, che vanno dai vestiti agli orologi, dalle scarpe agli accessori. Il mercato dell’usato è quello che registra la maggiore crescita nel nostro settore, aggiunge Daghigh.

Buon periodo anche per i negozi

Anche nei negozi fisici che operano in questo ambito, quello post natalizio è un buon periodo. Generalmente, i regali di Natale che non hanno avuto successo arrivano da noi verso la terza settimana di gennaio, rileva David Piguet, gerente del negozio Cash Converters di Rue Voltaire a Ginevra. È quindi un po’ presto per fare un bilancio di Natale.

Ricercati telefonini e videogiochi

Il business dell’usato è ancora guidato dall’elettronica e dai videogiochi, ha precisato. Le vendite di telefoni cellulari sono aumentate bruscamente a tre o quattro apparecchi al giorno, da uno o due ogni tre-quattro giorni solo un anno fa. Da un lato, i prezzi dei nuovi smartphone sono cresciuti, e dall’altro alcuni modelli non sono immediatamente disponibili a causa di problemi nella catena di approvvigionamento, prosegue Piguet. Il prezzo medio di un telefono di seconda mano è di circa 200 franchi. La tendenza è confermata da Qazim Shabani, proprietario di Cash Five a Ginevra, che, oltre ai telefoni cellulari, sottolinea anche la popolarità delle console di gioco. Una Playstation 5, per esempio, si vende di seconda mano a 700 franchi, 100 in più del prezzo di listino, un paradosso che si spiega con la carenza di articoli nuovi. Anche le Playstation 4 si vendono bene, a circa 200 franchi.

Gli oggetti rimessi in vendita

Pure lo specialista online Ricardo nota un aumento delle inserzioni per oggetti in vendita dopo Natale, in particolare per strumenti musicali, monete rare e francobolli da collezione. Dopo Natale, vediamo regolarmente un aumento del numero di articoli nuovi e quasi nuovi che vengono iscritti, ma è ancora un po’ presto per un bilancio, secondo Daniel Feith, co-CEO di Reawake, specialista della moda di seconda mano. L’azienda gestisce spazi di deposito-vendita presso Jelmoli a Zurigo e Loeb a Berna, nonché un negozio online.