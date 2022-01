Membro della ‘Ndrangheta condannato a 3 anni e 2 mesi

La corte d’appello del Tribunale penale federale (TPF) ha inflitto una pena di prigione di tre anni e due mesi a un ex membro della ‘Ndrangheta calabrese. L’italiano è stato condannato per appartenenza a un’organizzazione criminale e per reati legati alle armi. La sanzione è stata ridotta di tre mesi rispetto alla sentenza precedente, in particolare a causa della violazione dell’imperativo della celerità. Sui punti principali, tuttavia, la Corte d’appello era vincolata alla decisione del Tribunale federale del gennaio 2020.

All’epoca Mon Repos aveva essenzialmente respinto il ricorso dell’italiano. Il caso era stato rinviato alla Corte penale del TPF per rivedere solo alcuni aspetti secondari. Nella sentenza resa pubblica oggi, i giudici di Bellinzona ricordano che l’uomo ha partecipato tra il 2003 e il 2011 alle attività della sezione locale della ‘Ndrangheta a Giussano e Seregno, non lontano da Milano. Ha comprato armi in Svizzera per l’organizzazione e le ha esportate in Italia.