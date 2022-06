“Meglio il suicidio europeo o la neutralità?”

“Partecipare al suicidio europeo o rimanere neutrali?” La domanda retorica, indirizzata alla Svizzera, è posta dal sito internet in tedesco di Russia Today. In un commento, in Svizzera accessibile nella sua versione podcast, il sito della televisione russa per l’estero vicina al Cremlino si interroga sulla posizione del nostro Paese, chiamato a decidere se permettere o meno l’esportazione verso l’Ucraina di armamenti di sua produzione in mano a Stati terzi, su richiesta di questi ultimi.

Cf ha già sentenziato

La domanda di Russia Today contiene già la sua risposta. Per la testata filo-putiniana, se la Svizzera permettesse alla Germania la riesportazione di munizioni-Panzer rossocrociate verso l’Ucraina, non deciderebbe su una semplice “esportazione d’armi, ma sul suo futuro”. In realtà, venerdì il Consiglio federale si è già espresso chiaramente sul tema, ribadendo come la Confederazione non possa autorizzare una richiesta da parte di Paesi terzi di trasferimento all’Ucraina di materiale bellico di provenienza elvetica. Il Governo aveva ricordato questo principio esprimendosi su una domanda formulata da Germania e Danimarca, che avevano richiesto a Berna di poter riesportare materiale bellico svizzero in Ucraina.