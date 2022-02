Media, ”La proposta probabilmente era troppo”

Sommaruga: «Due gli argomenti vincenti»

La proposta non era convincente, ha detto il ministro dei media Simonetta Sommaruga ai media domenica a Berna, secondo cui due fattori hanno probabilmente fatto pendere la bilancia a favore del No: l’argomento che le grandi case editrici sarebbero state favorite e che erano stati stanziati troppi soldi. Dopo il No, l’attuale sussidio indiretto per la stampa non sarà aumentato, le stazioni radio e TV private non riceveranno fondi aggiuntivi dal canone di ricezione e i media online non riceveranno alcun sostegno diretto dal governo federale. Per le piccole imprese mediatiche, gli investimenti rimangono quindi una sfida, ha detto Sommaruga.