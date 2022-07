Maudet, respinto il ricorso sulla sua sospensione

Il Tribunale federale (Tf) respinge un ricorso di Pierre Maudet contro la sua sospensione dalla direzione di un dipartimento decisa a fine ottobre 2020 dal Consiglio di Stato ginevrino. I giudici di Mon Repos seguono la Corte di giustizia cantonale, che aveva ritenuto che egli non avesse alcun interesse attuale a impugnare questa misura dopo aver perso le elezioni suppletive del marzo 2021.

Un riepilogo dei fatti

Nella primavera del 2020, l'Ufficio del personale dello Stato aveva commissionato una perizia dopo aver notato un aumento dell'assenteismo all'interno della Direzione generale per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione (DG-DERI), diretta da Maudet. Le conclusioni del rapporto avevano portato, il 28 ottobre 2020, il Consiglio di Stato a ritirare temporaneamente il dipartimento dalle mani del ministro liberale-radicale. Questa decisione, così come la nomina di un nuovo esperto, erano state impugnate da Maudet davanti alla camera amministrativa della Corte di giustizia. Il ricorso era stato dichiarato irricevibile alla fine di maggio del 2021. Alla luce dei risultati delle elezioni suppletive del 28 marzo 2021, che avevano visto Fabienne Fischer vincere su Maudet, i giudici avevano ritenuto che l'ex consigliere di Stato non avesse più alcun interesse concreto e attuale a ottenere un giudizio in merito ai punti che contestava.

Cosa ha detto il Tf

Maudet aveva quindi deciso di appellarsi al Tf. In una sentenza pubblicata oggi, quest'ultimo si allinea alla posizione del tribunale cantonale. In breve, rileva che il ricorrente si era dimesso dal Consiglio di Stato il 1° novembre 2020 e aveva perso la successiva elezione suppletiva. Se il ricorso contro la nuova distribuzione dei dipartimenti fosse stato accolto, non avrebbe potuto rientrare nel governo cantonale. La nomina di un secondo esperto ha avuto effetto da quando le conclusioni sono state rese pubbliche nel marzo 2021, prosegue il Tf, ritenendo che opporsi a questo mandato non potesse servire gli interessi del ricorrente.