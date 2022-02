Mascherine per alunni non più necessarie

Nel suo ultimo scritto sulle misure di contrasto al Covid-19, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda di abolire l’obbligo di indossare le mascherine per gli scolari. Tuttavia, aggiunge l’UFSP, le mascherine di protezione sono ancora utili per gli insegnanti se la distanza di 1,5 metri non può essere mantenuta. Inoltre, come nella popolazione generale, la quarantena è stata revocata anche nelle scuole e non è più raccomandata. Il canto o attività scolastiche simili, nonché i campi scolastici, saranno di nuovo possibili senza restrizioni. Anche la gestione dei focolai dovrebbe essere eliminata.