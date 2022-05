Martin Schlegel nominato vicepresidente della BNS

Il Consiglio federale ha nominato oggi Martin Schlegel vicepresidente della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS). Succederà a Fritz Zurbrügg e assumerà l’incarico dal primo agosto. Grazie al suo elevato grado di competenza tecnica e alla sua vasta e pluriennale esperienza nelle questioni riguardanti la politica della banca centrale, Schlegel possiede i requisiti ideali per adempiere questo mandato, precisa il Governo in una nota.

Carriera Dal 1° settembre 2018 Schlegel è membro supplente della Direzione generale nel Dipartimento I della banca e da quasi vent’anni ricopre diverse posizioni dirigenziali in seno alla BNS. Dottore, ha iniziato la sua carriera professionale presso l’istituto nel 2003 nella divisione Ricerca, e successivamente è passato alle divisioni Analisi dei mercati finanziari e Mercato monetario. Nel 2009 ha assunto la direzione della divisione Valute e oro, mentre a metà 2016 è stato nominato direttore della succursale della BNS a Singapore, precisa l’Esecutivo. Negli anni 2015-2016 ha pure lavorato come esperto presso il Fondo monetario internazionale (FMI) e dal 2010 è incaricato di corsi all’Università di Basilea.

Proposta per due supplenti per ogni Dipartimento

Sempre oggi, il Consiglio federale ha approvato una revisione parziale del Regolamento di organizzazione della BNS per contemplare la possibilità di nominare fino a due supplenti per ogni Dipartimento. Con questa misura si intende consentire di affrontare al meglio le sfide legate all’attività e alla politica della banca centrale, che negli ultimi anni sono considerevolmente aumentate, spiega l’Esecutivo. Tale misura consente anche di integrare nella direzione della banca una gamma ancora più vasta di profili professionali.