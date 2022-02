Manifestazioni non autorizzate a Zurigo

Due dimostrazioni hanno paralizzato questo pomeriggio parti della città di Zurigo. Una contro-manifestazione di sinistra ha tenuto la polizia più impegnata che la manifestazione contro le misure anti coronavirus. Attorno alle 16 la polizia cittadina ha bloccato un raduno di oppositori alle misure prese per arginare il coronavirus, chiedendo di sciogliere il corteo in corso. Le persone sono state controllate e allontanate, hanno spiegato le forze dell’ordine su Twitter.

In precedenza era stato fermato un “gruppo più grande e pronto ad azioni violente”, appartenente all’estrema destra. In questo caso le persone sono state trattenute per chiarimenti.

Cannoni ad acqua e proiettili di gomma Già attorno alle 14 oltre un migliaio di manifestanti vicini agli ambienti di sinistra avevano dal canto loro bloccato l’area attorno alla stazione centrale. In alcuni momenti si è arrivati a scontri con la polizia, che hanno reso necessario l’utilizzo di cannoni ad acqua, lacrimogeni e proiettili di gomma da parte degli agenti. Nessuna delle due manifestazioni era autorizzata, ma le forze dell’ordine erano pronte e presenti sul posto. Gli ambienti di sinistra si erano dati appuntamento per dimostrare contro l’annunciato corteo di oppositori alle misure anticovid, accusato di infiltrazioni neonaziste.

Presenze estremiste

Già all’inizio della settimana, la polizia aveva assicurato di essere al corrente degli appelli lanciati su twitter dagli oppositori alle misure anticovid per una dimostrazione alla stazione centrale nel primo pomeriggio di oggi. Inoltre, vari gruppi di sinistra si erano detti pronti per una contro manifestazione alla stazione centrale al motto di “Züri nazifrei - rechts Aufmarsch verhindern” (Zurigo libera dai nazisti - impedire una marcia di destra).

Stando alla sinistra, non tutti i partecipanti a queste manifestazioni anticovid sono estremisti di destra convinti. Tuttavia, durante una manifestazione analoga tenutasi a Berna, è stata notata la bandiera di un gruppo neofascista. Un’evoluzione che non piace agli ambienti di sinistra che invitano la popolazione a “svegliarsi”.