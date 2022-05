Manifestazione contro Syngenta e Bayer a Basilea

Una “Marcia contro Bayer e Syngenta” si è tenuta oggi pomeriggio a Basilea. Circa 300 persone sono scese in piazza in favore di un'agricoltura più ecologica e sociale. La protesta contro i due colossi agrochimici era stata autorizzata dalle autorità cittadine e si è snodata per le vie del centro cittadino sino alla sede di Syngenta. La polizia ha accompagnato la manifestazione.