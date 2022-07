Manifestano per il clima, condanna annullata

Due uomini hanno ottenuto davanti al Tribunale federale (TF) l’annullamento della condanna in relazione alla loro partecipazione a una manifestazione per il clima tenutasi a Losanna nel dicembre 2019. Il tribunale di Vaud aveva condotto il procedimento per iscritto, cosa non consentita, sostiene il TF.

Chiesto un processo pubblico

Davanti al tribunale cantonale di Losanna i due ricorrenti, un 68enne archivista in pensione e un 36enne dottorando in letteratura avevano più volte chiesto che il processo in appello si tenesse pubblicamente. Non contestavano il fatto di aver preso parte alla manifestazione del 14 dicembre ma facevano valere la violazione di vari diritti fondamentali, indica il TF nella sentenza pubblicata oggi. I giudici federali sottolineano che la forma scritta nei procedimenti d’appello deve restare un’eccezione ed è ammessa solo a determinate condizioni. Poiché i due imputati chiedevano l’assoluzione e che rapporti del comune e della polizia venissero presi come prova, il tribunale cantonale non doveva occuparsi di questioni puramente giuridiche. In una tale costellazione la procedura scritta non era possibile.

Sentenza annullata

Gli imputati hanno chiesto tra le altre cose che i processi contro le persone che hanno preso parte alla manifestazione del dicembre 2019 siano condotti in un procedimento comune. L’ex archivista aveva anche sostenuto davanti al tribunale di primo grado, che le autorità erano state informate della manifestazione e che non c’era mai stato un rischio per la sicurezza del pubblico. Nell’aprile 2022, il Tribunale cantonale di Vaud ha confermato la condanna del pensionato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di 50 franchi con la condizionale per impedimento di atti dell’autorità e perturbamento di pubblici servizi. Al dottorando era stata inflitta una pena di 10 aliquote giornaliere di 30 franchi con la condizionale per il primo capo d’accusa. Entrambi gli uomini sono stati inoltre multati di 200 franchi ciascuno. Il TF ha ora annullato questo verdetto.