Manca la carta, la Posta a corto di francobolli

I francobolli da 10 centesimi della Posta Svizzera al momento non sono disponibili nello shop online. La causa sarebbe da ricondurre alla mancanza di carta in tipografia, stando a quanto riferisce 20 Minuten.

La vendita dei bolli da 10 e da 5 centesimi è stata decisa dal colosso giallo in seguito all’aumento dei costi per l’invio di lettere (10 centesimi in più Posta A, 5 in più posta B) subentrato dal 1 gennaio. Questi francobolli possono così essere applicati sulla busta assieme a quelli vecchi già acquistati, evitando sprechi.