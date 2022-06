Maltrattamenti su minori, 5 morti nel 2021

Cinque bambini sono morti l’anno scorso nelle cliniche pediatriche svizzere a causa di abusi o negligenza. Si tratta di uno in più rispetto al 2020. Due delle vittime avevano meno di un anno.

Casi in aumento

Il numero di vittime di abusi è aumentato nel secondo anno della pandemia di Covid-19. Le 20 cliniche che hanno partecipato all’indagine hanno riportato 1656 casi di maltrattamento di bambini e adolescenti noti o sospetti. Rispetto all’anno precedente, ciò rappresenta un aumento del 4,1%, ha dichiarato giovedì la Società svizzera di pediatria (SSP). La violenza fisica è il tipo di abuso più comunemente registrato. L’anno scorso sono stati censiti non meno di 492 casi, con una diminuzione del 29,7% rispetto al 2020, anno in cui si era censito un aumento molto consistente (36,7%). I casi di negligenza sono aumentati del 29,3% (485 casi) e quelli di violenza psicologica del 23,7% (392). Il numero di casi di abuso sessuale segnalati ha raggiunto le 272 unità, con un aumento del 16,4%.

Diagnosi affidabili

Le diagnosi di maltrattamenti sui minori sono affidabili: il tasso di certezza è del 62,3%, afferma la SSP. È più alto nei casi di abuso fisico e psicologico e di negligenza, mentre l’incertezza è maggiore per i sospetti abusi sessuali o di sindrome di Munchausen per procura (un disturbo mentale che affligge genitori o tutori e li spinge ad arrecare un danno fisico alla prole o ad altra persona incapace per farlo credere malato e attirare l’attenzione su di sé). Il rapporto identifica per la prima volta l’abuso psicologico causato dall’assistere ad atti di violenza domestica. È emerso che quasi la metà dei casi di maltrattamento psicologico segnalati è dovuta a questo fattore. Assistere alla violenza domestica può avere sui bambini un impatto altrettanto grave della violenza diretta, precisa la SSP.

Le bambine più spesso vittime

Le bambine sono più spesso vittime rispetto ai maschi (55%). I dati relativi alla differenza di genere sono rimasti pressoché costanti negli ultimi dieci anni. Il numero di casi di abuso sessuale è sei volte superiore tra le ragazze. Anche la quota di maltrattamenti psicologici ha continuato ad aumentare tra le ragazze, mentre gli abusi fisici sono leggermente superiori tra i ragazzi.

Vittime molto giovani

Il rapporto conferma che anche i bambini molto piccoli sono ad alto rischio di maltrattamento. Al momento della diagnosi, 330 bambini avevano meno di un anno (19,9%), 569 bambini meno di quattro anni (34,4%) e 711 bambini meno di sei anni (42,9%). Il numero di casi non registrati dovrebbe essere elevato poiché i bambini così piccoli spesso non sono soggetti a un regolare controllo esterno. In più di tre quarti dei casi (77,7%) l’abuso è stato commesso da un membro della cerchia familiare e nel 13,1% da un conoscente. I maltrattamenti psicologici e la negligenza si verificano quasi esclusivamente all’interno della famiglia. La maggior parte degli abusi sessuali è stata commessa da persone appartenenti alla cerchia dei conoscenti, ma un terzo è avvenuto all’interno della famiglia.