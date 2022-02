Maltrattamenti in caserma a Liestal

Maltrattamenti nei confronti di almeno due soldati si sarebbero verificati in una caserma di Liestal, capoluogo di Basilea Campagna. La scena è stata immortalata in un video pubblicato oggi sui portali «Blick» e «20 Minuten», nel quale si vede un uomo che colpisce ripetutamente con un bastone i caschi di due soldati, che stanno strisciando sul pavimento, e grida contro di loro. L’episodio risalirebbe a metà gennaio e il comandante ha ordinato un’indagine disciplinare.

L’esercito è venuto a conoscenza di questi fatti attraverso i siti dei due portali: non corrispondono in alcun modo ai valori dell’esercito, ha detto questa sera il portavoce delle forze armate Stefan Hofer, interrogato da Keystone-ATS. Un tale comportamento non può essere tollerato. A seconda dell’esito dell’indagine disciplinare, sul caso interverrà la giustizia militare.