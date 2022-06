Maltempo, l’anno scorso i danni più alti dal 2007

Inondazioni, frane, colate detritiche e cadute di massi hanno provocato l’anno scorso in Svizzera danni per 450 milioni di franchi. È la somma più alta dal 2007, causata per la maggior parte dalle piogge dei mesi di giugno e luglio. Per la prima volta dal 2007 i danni provocati dal maltempo hanno nettamente superato la media al netto del rincaro dal 1972 al 2020, pari a circa 300 milioni di franchi, scrive oggi in una nota il WSL, l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.