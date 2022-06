“Maggiore autonomia al Governo per imporre sanzioni”

Il Consiglio federale deve poter bloccare i conti di politici stranieri di alto livello e di vietare loro di viaggiare nel caso in cui abbiano commesso pesanti violazioni dei diritti dell'uomo o siano coinvolti in gravi casi di corruzione. È quanto ritiene il Consiglio nazionale, che oggi ha adottato una iniziativa parlamentare in tal senso di Fabian Molina (PS/ZH) con 104 voti contro 74 e 5 astenuti.