Lunghe code ai Centri asilo, aperti servizi online

“Ci dispiace se rifugiati devono aspettare fuori per ore”, ha detto la Segretaria di Stato Christine Schraner Burgener oggi ai media al Centro federale d’asilo di Zurigo. Davanti alla struttura si sono create lunghe code di rifugiati ucraini per registrarsi. I dipendenti del Centro hanno distribuito acqua e cibo per bebè. In alcune tende sono stati anche riempiti i primi formulari.

Proprio a causa delle code che presumibilmente aumenteranno, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha comunicato tramite social media che chi ha già alloggi da parenti o amici non deve registrarsi subito. Su Internet è poi possibile vedere in quali centri c’è attualmente molta attesa.

Una migliore digitalizzazione del sistema

Gli strumenti digitali possono poi venire in aiuto in diversi modi. Ad esempio, in futuro sarà possibile prenotare appuntamento nei centri direttamente online, una misura prevista in particolare per chi ha già un alloggio.