Lucerna, polizia spara su auto in fuga

Il rocambolesco episodio è iniziato attorno alle 16:40 sulla Schwanenplatz, quando una pattuglia ha cercato di fermare l’auto per dei controlli, si legge in un comunicato odierno della procura lucernese. Al posto di rallentare, il veicolo ha però accelerato, scontrandosi con altre due auto. La corsa è comunque continuata e nemmeno il colpo di pistola è riuscito a fermare il 31enne. In questi concitati momenti nessuno è comunque rimasto ferito.