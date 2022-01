Lucerna, iniziativa per reddito di base incondizionato

Per i promotori, che si ispirano a richieste simili inoltrate a Berna e Zurigo, il reddito di base incondizionato potrebbe essere un modo per affrontare le sfide poste alla società dai cambiamenti strutturali dell’economia. Il modello potrebbe essere testato localmente in un progetto pilota urbano per testarne la sua utilità. Stando all’iniziativa, la città di Lucerna dovrebbe finanziare l’esperimento per almeno 36 mesi, concedendo un reddito di base mensile a un gruppo di persone indipendentemente dal patrimonio, dal reddito e dalla professione di quest’ultime.