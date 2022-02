Lucerna festeggia il carnevale con un programma completo

Il carnevale di Lucerna quest’anno avrà un programma completo: con la fine di tutte le misure anti-Covid a partire da domani, annunciata oggi dal Consiglio federale, la città di Lucerna può ora permettere anche le grandi sfilate. La città ha annunciato oggi che la dozzina di domande già esaminate in anticipo sono state approvate. Era chiaro da tempo che ci sarebbe stato un carnevale a Lucerna quest’anno. Tuttavia, il governo cantonale finora riteneva che i grandi eventi come le parate non potessero essere approvati a causa delle restrizioni sanitarie in vigore.