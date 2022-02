Losanna, marcia tibetana contro i Giochi

Un minuto di silenzio per le vittime dell’oppressione cinese Organizzata dalla comunità tibetana in Svizzera e nel Liechtenstein, la “Marcia della pace delle comunità tibetane d’Europa” è iniziata con una manifestazione alle 13.00 davanti al Cio. Dopo l'inno nazionale tibetano e un minuto di silenzio per le vittime della repressione cinese, il corteo di circa 300 persone è partito in direzione del Museo Olimpico. La manifestazione è durata fino alle 17.00 circa.

La lettera consegnata al Cio

Diversi oratori hanno denunciato le ripetute violazioni dei diritti umani in Cina e in Tibet, dove l'oppressione minaccia di cancellare la cultura e l'identità locale, nello Xinjiang, con la repressione degli uiguri, a Taiwan o a Hong Kong. I rappresentanti tibetani e le vittime degli abusi del partito comunista cinese hanno anche incontrato i rappresentanti del Cio ai quali hanno consegnato una lettera in cui si chiede di “non ripetere l’errore” in futuro. “Le Olimpiadi invernali di Pechino non sono altro che i Giochi del Genocidio, giochi che sostengono gli orrori e i genocidi commessi dalla Cina. Per il regime cinese, le Olimpiadi sono un mezzo per promuovere la sua ideologia autoritaria, mentre i popoli tibetano, uiguro e della Mongolia meridionale continuano a sopportare la repressione e ad affrontare la minaccia alla loro sopravvivenza”, precisano gli organizzatori in un comunicato. “I leader delle democrazie e i loro rappresentanti che partecipano alle Olimpiadi non solo indeboliscono le voci delle vittime, ma si sottraggono alla loro responsabilità di proteggere i diritti umani”.