Losanna, allarme molestie sessuali in polizia

Allarme molestie sessuali in seno alla polizia di Losanna: un sondaggio ha dimostrato che oltre la metà del personale - gli impiegati delle forze dell’ordine in totale sono 700 - è già stata confrontata a questo tipo di abuso. Incontrando oggi la stampa, il municipale responsabile Pierre-Antoine Hildbrand e il comandante della polizia Olivier Botteron non hanno esitato a parlare di “situazione drammatica e inammissibile” e di “omertà intollerabile e inaccettabile”.