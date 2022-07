Lonza è sempre più redditizia

Dopo essersi separata dal proprio settore chimico, Lonza sta crescendo rapidamente e soprattutto sta diventando più redditizia. Il gruppo farmaceutico basilese ha chiuso il primo semestre del 2022 con cifre in chiaro aumento, in particolare un utile quasi raddoppiato: da 263 a 498 milioni di franchi. È quanto indica in una nota odierna la stessa società renana, finita sotto i riflettori a livello mondiale durante la pandemia per il ruolo svolto nella produzione di componenti essenziali per i vaccini. Sullo scorso esercizio avevano comunque pesato gli accantonamenti per il progetto di bonifica della discarica di rifiuti tossici di Gamsenried, in Vallese.