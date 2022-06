Locomotiva urta treno merci a Zollikofen, un ferito

Le FFS via Twitter hanno comunicato che nessun convoglio passeggeri è stato coinvolto nell’incidente. Secondo il servizio di informazioni Railinfo sono prevedibili ritardi e cancellazioni. La durata dei disagi è indeterminata. Le FFS consigliano ai passeggeri che viaggiano da Berna a Bienne e viceversa di passare per Soletta. I passeggeri da Friburgo a Bienne devono passare per Neuchâtel. Autobus sostitutivi vengono messi a disposizione a livello locale.