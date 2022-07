Lo chiudono nell’armadietto, liberato dai pompieri

Tre giovani hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco dopo che uno di loro è rimasto incastrato in un armadietto del deposito bagagli alla stazione ferroviaria di Zugo. L’incidente, riferisce la Polizia cantonale di Zugo, è avvenuto attorno alle 4.00 del mattino di giovedì 14 luglio. Per divertimento un 18enne si è intrufolato in uno degli armadietti in stazione e i suoi amici lo hanno chiuso dentro a chiave. A causa del loro tasso alcolemico non sono però più stati in grado di aprire la porta da soli. Per liberare il giovane è stato necessario chiamare i pompieri della città, che in pochi minuti sono riusciti ad aprire lo sportello.