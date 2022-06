Livia Leu a Bruxelles: terza tornata di colloqui

Il programma

Stamane Leu incontra Juraj Nociar, capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, “per il terzo colloquio esplorativo sull’approccio al pacchetto” negoziale, secondo quanto indicato dal Dfae in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-Ats. I negoziati segnano la ripresa dopo il fallimento, lo scorso anno, delle trattative in merito all'accordo quadro. Questo terzo incontro si tiene dopo uno scambio di lettere tra Berna e Bruxelles. All'inizio di maggio, la Commissione europea aveva inviato una lettera a Leu con domande alle quali voleva risposte per iscritto. Secondo il Dfae, questa fase esplorativa ha lo scopo di sondare se ci sono basi sufficienti per avviare i negoziati.