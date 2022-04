Livia Leu a Bruxelles

La segretaria di Stato Livia Leu si è recata a Bruxelles per presentare oggi alla Commissione Ue la nuova proposta di febbraio del Consiglio federale sulle relazioni Svizzera-Unione europea (Ue). L’obiettivo, a quanto pare, è quello di spiegare all’Ue la posizione ufficiale del governo svizzero. Quest’ultimo, alla fine di febbraio, aveva annunciato di aspirare a “un nuovo pacchetto per le future relazioni” tra la Svizzera e l’Ue, dopo aver interrotto i negoziati con l’Ue l’anno scorso sull’accordo quadro istituzionale.

Concretamente con questo “pacchetto” non si dovrebbero solo chiarire le questioni istituzionali, ma anche raggiungere nuovi accordi sul mercato interno nei settori dell’elettricità, della sicurezza alimentare, come anche accordi di associazione negli ambiti della ricerca, dell’istruzione e della salute. Allora era stato annunciato che Leu si sarebbe poi recata a Bruxelles per colloqui esplorativi. La sua attuale visita nella capitale europea deve riguardare tali colloqui, ritardati probabilmente a causa della guerra in Ucraina.