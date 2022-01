Lipo in mani austriache

Cambio di proprietà per Lipo: la catena di negozi di arredamento viene rilevata dal commerciante austriaco di mobili XXXLutz. Lipo manterrà il marchio, i dirigenti e tutti i 635 dipendenti. La vendita avviene nel quadro di un programma di disinvestimenti dell’attuale proprietario, la società Steinhoff International, informa Lipo in un comunicato odierno. Il contratto è stato firmato in dicembre e la transazione dovrebbe essere conclusa entro fine giugno. Le parti hanno concordato di non rivelare i dettagli finanziari dell’operazione.

23 filiali Lipo, tra cui una in Ticino

Posizionato nel segmento discount, Lipo figura fra i cinque principali operatori in Svizzera nel settore dell’arredamento e gestisce 23 filiali, fra cui una in Ticino (a Contone). L’acquirente rileverà anche il negozio online, nonché i servizi di assistenza e logistica. La filosofia alla base di Lipo - qualità a buon prezzo - verrà mantenuta, assicura l’azienda.