Limite ai clienti per Coop, Migros e Denner

Coop, Migros e Denner vogliono limitare il numero di clienti nei punti vendita a causa dell’aumento di casi di coronavirus. La misura sarà attuata nel corso della prossima settimana, precisa un comunicato dell’associazione Commercio al dettaglio Svizzera che riunisce le tre insegne. Le tre grandi catene di negozi intendono in questo modo “rafforzare la protezione dei clienti e dei dipendenti”, aggiunge la nota. Simili restrizioni erano già state introdotte temporaneamente in fasi precedenti della pandemia ed avevano dimostrato la loro efficacia.

Evitare le ore di punta

Commercio al dettaglio Svizzera consiglia di fare la spesa soprattutto all’inizio della settimana e di evitare le ore di punta. Inoltre, solo una persona per famiglia dovrebbe incaricarsi degli acquisti e, quando è possibile, si dovrebbe ricorrere al pagamento senza contatto. L’associazione ricorda inoltre le regole di protezione già in vigore, come l’obbligo di indossare una mascherina e rispettare le norme igieniche.