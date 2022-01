Lieve aumento della disoccupazione

La disoccupazione si è attestata in media in Svizzera al 3,0% nel corso del 2021, un valore in linea con quello del 2020 (3,1%) ma superiore a quello del 2019 pre-pandemico (2,3%). A fine dicembre il tasso era al 2,6%, lievemente maggiore che in novembre (+0,1 punti) e in sensibile calo sull’arco di un anno (-0,9 punti). Il Ticino ha segnato 3,1% (+0,2 mese e -0,7 anno), i Grigioni 1,3% (-0,1 e -0,6%).