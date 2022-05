“Libertà di espressione continuamente indebolita”

In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha espresso la sua preoccupazione per la democrazia: La libertà di espressione è “continuamente indebolita” e quando la libertà di stampa è debole ci si avvicina all’autocrazia, ha avvertito ieri a Ginevra.

“La libertà di stampa è il barometro della libertà in generale. Più ce n’è e più ci avviciniamo alla democrazia”, ha detto la responsabile del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DETEC) nel suo discorso alla giornata mondiale della libertà di stampa dell’ONU. Alla ricorrenza hanno partecipato anche l’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet e i due giornalisti Premio Nobel per la Pace 2021 Maria Ressa e Dmitri Muratov. Sommaruga ha lodato il coraggio e l’impegno dei due giornalisti, sottolineando che corrono grandi rischi per informare la gente.