Lex Netflix: situazione ancora in equilibrio

In vista delle votazioni del 15 maggio la situazione è ancora piuttosto aperta per la cosiddetta Lex Netflix, con il 52% di “sì“, il 45% di “no” e il 3% di indecisi. Confortevole invece il vantaggio dei favorevoli alla legge sui trapianti e Frontex.

Favorevoli e contrari

Secondo il terzo sondaggio Tamedia, per quel che riguarda la legge sul cinema c'è stato un lieve aumento dei “sì“, che però rientra nel quadro delle incertezze statistiche. Opposizioni si registrano in particolare fra i simpatizzanti di Udc e Plr, mentre il testo continua a essere amato in Ticino e Romandia, così come nelle città e fra la popolazione più anziana. I favorevoli evocano in particolare il fatto che ad oggi gli incassi dei grandi servizi streaming finiscono all'estero. Una parte di questo denaro dovrebbe invece essere investito in Svizzera. Gli oppositori sottolineano dal canto loro che già ora il cinema svizzero viene sostenuto con circa 105 milioni di franchi e che non serve una nuova tassa nascosta per la cultura.

Legge sui trapianti

Rispetto ai primi due sondaggi risulta stabile l’approvazione della Legge sui trapianti: i “sì“ sono attualmente al 61%, contro il 37% di “no”. L’accettazione arriva un po’ da ogni ambito, con l’eccezione dei simpatizzanti dell’Udc. Piuttosto numerosi risultano in particolare i favorevoli in Romandia, così come nelle città e fra i giovani. Secondo i sostenitori, si tratta di un'opportunità per i malati bisognosi di un trapianto, che avrebbero maggiori possibilità di ottenere un organo adatto. Dall'altro lato della barricata, la proposta viene invece vista come contraria all'etica e alla Costituzione.