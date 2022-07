Legge sui passeggeri aerei: scettici i partiti

Sì alla lotta al terrorismo, no ad un’eccessiva raccolta dei dati personali. Sono queste, secondo quanto riferisce il portale Blick, le argomentazioni dei partiti svizzeri contro la legge sui dati dei passeggeri aerei. Tale norma, auspicata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter per contrastare il terrorismo, permetterebbe di avere una base giuridica sulla raccolta e condivisione a livello internazionale dei dati dei viaggiatori. Per gestire queste operazioni, verrebbe creato un servizio con una trentina di dipendenti sotto l’Ufficio federale di polizia (Fedpol).

Un vuoto da colmare

Al momento della prenotazione di un volo, le compagnie aeree raccolgono, anche in Svizzera, le informazioni relative al singolo passeggero all'interno di un set di dati (il cosiddetto Passenger Name Record, in breve Pnr). Per tutti i voli verso un Paese che utilizza il Pnr, le compagnie aeree sono tenute oggi a trasmettere alle autorità locali tali informazioni relative ai loro viaggiatori. La Svizzera, dal canto suo, non può utilizzare attualmente i dati Pnr perché, come detto, non dispone di una pertinente base giuridica. Vi è pertanto il rischio che persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica possano entrare indisturbatamente in Svizzera e nello spazio Schengen.