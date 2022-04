Legge Avs, successo per il referendum

Sono formalmente riusciti i referendum contro la modifica della legge federale sull'Avs e la modifica della legge federale sull'imposta preventiva. Lo annuncia oggi la Cancelleria federale in una nota.

53'209 firme valide per il tema Avs...

Il comitato referendario “Giù le mani dalle nostre pensioni!” aveva consegnato lo scorso 25 marzo complessivamente 124’337 firme contro la modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Lavs) (Avs 21). Nella nota, la Cancelleria federale precisa di aver controllato le 53’791 firme corredate dell'attestazione del diritto di voto, accertando la validità di 53’209 di esse.