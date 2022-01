Le scuole reclute iniziano in modo scaglionato

Al fine di contrastare la pandemia di coronavirus, le scuole reclute inizieranno in modo scaglionato: un terzo delle circa 11’200 nuove leve cominceranno il 17 gennaio con l’insegnamento a distanza (distance learning). Per loro il servizio fisico partirà il 31 gennaio.

Prima del servizio un test

Prima di entrare in servizio fisicamente - si legge in un comunicato odierno dell’esercito - i militari dovranno sottoporsi a un test PCR o antigenico. In caso di risultato positivo dovranno rimanere a casa. Chi entrerà in servizio, verrà sottoposto a un nuovo test nel corso della prima settimana.