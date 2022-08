Le prove non bastano per ritirargli la patente

Ha ammesso di avere problemi con l’alcol, ma questo non è bastato per dichiararlo non idoneo alla guida. Così Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di un automobilista argoviese a cui era stata ritirata la patente.

Cosa è successo

All'inizio di novembre 2020, il servizio automobilistico del Canton Argovia è stato allertato dalla polizia di Baden, Canton Argovia. Le forze dell'ordine erano intervenute per una lite tra l’uomo e la sua ex fidanzata. Lui aveva detto alla polizia di avere un problema con l'alcol e di seguire una terapia settimanale. A metà novembre il servizio aveva informato il ricorrente che stava valutando di sottoporlo a un esame di idoneità alla guida e lo aveva invitato a esprimere il suo parere. Il ricorrente non ha risposto alle varie lettere, con il risultato che la sua licenza gli è stata ritirata a titolo precauzionale nel marzo 2021.

Sospetti rafforzati

Il Dipartimento argoviese dell'economia e dell'interno e il Tribunale cantonale hanno confermato questa decisione. Hanno ritenuto che il rifiuto dell'automobilista di collaborare potesse essere considerato come un rafforzamento del sospetto di mancata idoneità alla guida.

Ricorso accolto

In una sentenza del 22 giugno pubblicata oggi, il Tribunale federale (TF) ha accolto parzialmente il ricorso dell'argoviese. Sottolinea che il servizio automobilistico cantonale ha agito in seguito a un alterco verbale tra il conducente e la sua ex fidanzata e non ha menzionato alcun collegamento con la circolazione stradale. Il TF fa notare che non si sa quanto sia grave il problema di alcolismo della persona e neppure quale sia il tipo di terapia che sta ricevendo. Potrebbe benissimo essere un trattamento più orientato alla risoluzione dei conflitti, ha osservato la prima Corte di diritto pubblico del TF.

Prove insufficienti

Questi elementi non consentono di sollevare seri dubbi sull'idoneità alla guida della persona. Ciò è tanto più vero in quanto non sono stati presi provvedimenti amministrativi nei suoi confronti da quando ha ottenuto la patente nel 1979. Anche la mancata collaborazione del ricorrente non permette al servizio automobilistico di ritirare la licenza di guida senza ulteriori esami. In assenza di prove di un consumo di alcol incompatibile con la guida, questa misura è arbitraria, hanno stabilito i supremi giudici losannesi.