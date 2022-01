Le persone sorde sono ancora discriminate

Alcuni esempi

Spesso il problema sta nel fatto che ai sordi non viene messo a disposizione un interprete del linguaggio dei segni, ha comunicato oggi FSS. Per esempio, un padre sordo che ha portato per un’emergenza la figlia in ospedale non ha avuto la possibilità di avere un traduttore perché tale servizio è previsto solo per i pazienti sordi e non per i loro parenti. Un’altra persona sorda non ha ottenuto alcuna informazione dal suo consulente bancario durante una video conversazione in quanto l’interprete del linguaggio dei segni presente non era autorizzato ad avere informazioni personali. Per questo, l’uditore aveva bisogno prima di tutto di una procura.