“Le misure non devono essere abbandonate”

Sette organizzazioni della società civile chiedono una strategia di gestione della pandemia più sostenibile e umana. Hanno indirizzato una lettera aperta in tal senso al Consiglio federale. Le organizzazioni - “ProtectTheKids”, “Kinder schützen - jetzt!”, “Corona-Mahnwache”, “Long Covid Kids Schweiz”, “IG Risikogruppe Schweiz”, “Sichere Schule” e “Bildung Aber Sicher CH” - ritengono inaccettabile il fatto di lasciare che bambini ed adolescenti, in gran parte non protetti, vengano contaminati dal coronavirus senza chiedere il loro parere.

“Si mettono in pericolo le persone vulnerabili”

Nella missiva denunciano pure il fatto di mettere in pericolo persone vulnerabili e di accettare centinaia di nuovi casi di Long-Covid. A loro avviso, anche se la pandemia non può più essere controllata, tutte le misure precauzionali non dovrebbero essere abbandonate. Le organizzazioni chiedono pertanto una strategia più sostenibile e più umana con un numero di contagi meno elevati. Non appena l’ondata di Omicron si sarà placata, occorrerà in futuro evitare in maniera proattiva le infezioni massicce e i danni collaterali che ne risultano, si legge nella lettera.