Le laureate all’Uni di Zurigo guadagnano meno dei colleghi uomini

Rapido aumento per gli uomini

Dall’indagine emerge che i salari dei laureati maschi aumentano rapidamente tra il primo e il decimo anno dopo il completamento degli studi, mentre in seguito la progressione si appiattisce. Fra le donne si registra invece un forte aumento solo nei primi quattro anni della carriera professionale, per poi subire un calo. Il motivo principale è che le donne hanno più spesso un lavoro a tempo parziale. “Ciò spiega una parte della differenza salariale, non tutta”, ha dichiarato il rettore dell’università Michael Schaepman.