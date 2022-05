Le foreste svizzere in difficoltà

Troppo azoto nefasto

Elevati apporti di azoto acidificano il suolo, generano una carenza di altri nutrienti e portano a un indebolimento delle specie arboree studiate, ovvero faggio, abete rosso e quercia. La sensibilità ai parassiti e agli effetti del cambiamento climatico, come siccità e tempeste, aumenta e la crescita degli alberi viene compromessa. Diminuisce inoltre la diversità e la quantità di funghi micorrizici, quelli che vivono in simbiosi con le piante nell’ambito dell’apparato radicale. Gli alberi sono così meno in grado di assorbire nutrienti e acqua. Per avere foreste sane è pertanto fondamentale ridurre ulteriormente l’apporto di azoto da parte dell’agricoltura (allevamento), dell’industria e del traffico, sottolineano gli autori.