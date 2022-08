Lavoro ridotto, Ticino “virtuoso” contro le truffe

Riguardo alle truffe per le indennità di lavoro ridotto ricevute durante la crisi del coronavirus il Ticino si sta muovendo più attivamente che altri cantoni. È quanto emerso durante la teleconferenza di commento dei dati della disoccupazione pubblicati oggi dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco).

Molto lavoro per scoprire gli abusi

Se il lavoro ridotto ha contribuito in modo significativo alla stabilizzazione dell’economia elvetica durante la pandemia non tutte le aziende che hanno ricevuto compensazioni ne avevano veramente diritto, ha spiegato Boris Zürcher, direttore della divisione del lavoro presso la Seco. Insieme alla società di consulenza E&Y e PwC la Seco si è data molto da fare per scoprire gli abusi e lo sforzo ha dato i suoi frutti, ha aggiunto l’alto funzionario.

Sporto denuncia in 39 casi, recuperati 12 milioni

Finora sono state indagate 441 aziende e le autorità hanno sporto denuncia in 39 casi. Alla fine di giugno la Seco ha richiesto il rimborso di quasi 40 milioni di franchi versati a imprese: di questi sono stati recuperati 12 milioni. I costi dei controlli e dell’attività di revisione ammontano a 4,8 milioni di franchi.

In Ticino perseguite anche le violazioni al di sotto dei 5’000 franchi

Gli abusi vengono anche perseguiti, ma questo non è compito della Seco, bensì delle autorità giudiziarie competenti, ha sottolineato Zürcher. A questo proposito vengono osservate differenze in parte anche notevoli. “Nel canton Ticino, ad esempio, vengono perseguite anche le violazioni più contenute che riguardano importi inferiori a 5000 franchi, mentre altrove non si interviene in casi di importi molto più elevati”, ha detto.