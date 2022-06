Lavoro ridotto, da luglio sarà possibile chiedere gli arretrati

Le ditte che nel 2020-2021 hanno conteggiato l'indennità per lavoro ridotto (Ilr) secondo la procedura sommaria hanno diritto a un'indennità per vacanze e giorni festivi per i collaboratori con salario mensile. Le aziende possono presentare domanda sul portale lavoro.swiss dal 7 luglio. Stando a una nota odierna della Segreteria di Stato per l'economia (Seco), tale pagamento si deve a una sentenza del Tribunale federale del novembre 2021.