Lavoratori qualificati: agevolata l’ammissione da Stati terzi

Alcuni accorgimenti

Le soluzioni sono state delineate partendo dalla risposta a un postulato presentato dal consigliere nazionale Philippe Nantermod (PLR/VS). Dalle analisi è emerso che le principali caratteristiche del sistema attuale non vanno rimesse in questione e non occorre abbandonare i contingenti, ma è auspicabile ottimizzare alcuni punti, scrive in una nota il Governo. Quest’ultimo ha pertanto deciso di attuare direttamente entro fine 2022 tre misure per professionisti che operano in settori in cui c’è una forte mancanza di lavoratori specializzati e di sottoporne altre a un esame. Sono socialmente sostenibili e compatibili con la Costituzione in materia di immigrazione, viene precisato.