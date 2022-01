Lavorare 4 giorni, è realtà anche in piccole aziende

Lavorare quattro giorni e ricevere il salario al 100%: vi sono anche aziende di artigiani che optano per un modello di questo tipo. La SonntagsZeitung fa oggi l’esempio di Martin Ritler, proprietario della Glutform Rüegg, un’azienda di Dietlikon (ZH) specializzata in caminetti e stufe, che dall’inizio di quest’anno ha introdotto il fine settimana di tre giorni per il suo personale.

Ritler impiega già quasi una trentina di persone e ne sta cercando altre. Ma è difficile trovare lavoratori qualificati. “I costruttori di stufe sono molto richiesti”, afferma in dichiarazioni riportate dal domenicale. “Dobbiamo lottare per ogni nuovo dipendente: la settimana di quattro giorni ora mi dà un vantaggio”. L’imprenditore punta addirittura ad ampliare gli affari, malgrado il numero più ridotto di ore. “Non mi aspetto nessuna perdita di fatturato”, spiega. “Attraverso una migliore pianificazione, più efficienza e meno incidenti e malattie potremmo anche essere in grado di ottenere più commesse”.